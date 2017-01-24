Всероссийская федерация волейбола: «Жиба сожалеет о том, что его слова были искажены»

Пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) заявила, что бывший бразильский игрок Жиба не делал заявлений о допинге в сборной России на Олимпиаде-2012.

«Жиба в телефонном разговоре с руководством ВФВ сообщил о том, что его слова были неправильно интерпретированы.

Он возглавляет комиссию спортсменов Международной федерации волейбола и собирается более внимательно ознакомиться с докладом Ричарда Макларена в рамках своей работы.

Заявлений о причастности к употреблению допинга российскими волейболистами, триумфаторами лондонской Олимпиады, он, как выяснилось, не делал. Жиба сожалеет, что его слова были восприняты в искаженном виде, и просит в будущем обращаться с подобными вопросами к нему лично», – говорится на сайте ВФВ.