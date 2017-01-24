Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Владимир Алекно: «Жиба был дисквалифицирован за марихуану. Пускай об этом подумает»

    Теги Владимир Алекно сборная России сборная Бразилии допинг Жиба Лондон-2012

    Бывший главный тренер сборной России Владимир Алекно прокомментировал сообщение о том, что у семи российских волейболистов, завоевавших золото Лондона-2012, обнаружены положительные допинг-пробы.

    «Жиба – не та величина, чтобы влиять на перераспределение медалей или что-то переоценивать. Напомню, что Жиба страдал когда-то и был какое-то время дисквалифицирован за марихуану. Вот это официальный факт. Пускай Жиба об этом подумает», – сказал Алекно.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться