Бывший главный тренер сборной России Владимир Алекно прокомментировал сообщение о том, что у семи российских волейболистов, завоевавших золото Лондона-2012, обнаружены положительные допинг-пробы.

«Жиба – не та величина, чтобы влиять на перераспределение медалей или что-то переоценивать. Напомню, что Жиба страдал когда-то и был какое-то время дисквалифицирован за марихуану. Вот это официальный факт. Пускай Жиба об этом подумает», – сказал Алекно.