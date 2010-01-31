Мини-футбол. Чемпионат Европы. Россия упустила победу над Польшей за 9 секунд до конца матча

Сегодня в Любляне стартовал чемпионат Европы по мини-футболу УЕФА. Россия и Польша сыграли вничью (1:1).

Мини-футбол

Чемпионат Европы

Любляна, Словения

Групповой этап

Группа B

30 января

Россия – Польша – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Чишкала (36), 1:1 – Кубик (40).

1 февраля

Польша – Казахстан – 20.00

3 февраля

Казахстан – Россия – 20.00

Турнирное положение: Россия – 1 (1), Польша – 1 (1), Казахстан – 0 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В 1/4 финала проходят по две лучшие команды из группы.

Такая сборная России – это гребаный стыд