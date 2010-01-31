Мини-футбол. Чемпионат Европы. Россия упустила победу над Польшей за 9 секунд до конца матча

Сегодня в Любляне стартовал чемпионат Европы по мини-футболу УЕФА. Россия и Польша сыграли вничью (1:1).
Мини-футбол
Чемпионат Европы
Любляна, Словения
Групповой этап
Группа B
30 января
Россия – Польша – 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Чишкала (36), 1:1 – Кубик (40).
1 февраля
Польша – Казахстан – 20.00
3 февраля
Казахстан – Россия – 20.00
Турнирное положение: Россия – 1 (1), Польша – 1 (1), Казахстан – 0 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В 1/4 финала проходят по две лучшие команды из группы.
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