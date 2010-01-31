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    Мини-футбол. Чемпионат Европы. Россия упустила победу над Польшей за 9 секунд до конца матча

    Теги чемпионат Европы результаты мини-футбол сборная России сборная Польши сборная Казахстана

    Сегодня в Любляне стартовал чемпионат Европы по мини-футболу УЕФА. Россия и Польша сыграли вничью (1:1).

    Мини-футбол

    Чемпионат Европы

    Любляна, Словения

    Групповой этап

    Группа B

    30 января

    Россия – Польша – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Чишкала (36), 1:1 – Кубик (40).

    1 февраля

    Польша – Казахстан – 20.00

    3 февраля

    Казахстан – Россия – 20.00

    Турнирное положение: Россия – 1 (1), Польша – 1 (1), Казахстан – 0 (0).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В 1/4 финала проходят по две лучшие команды из группы.

    Такая сборная России – это гребаный стыд

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