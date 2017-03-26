Президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев рассказал о финансовых проблемах в клубах «Дина» и «Динамо».

Сегодня во время второго матча финала Кубка России игроки этих клубов снова демонстративно отказались играть в первую минуту встречи, чтобы привлечь внимание к проблемам в клубах.

«Существует проблема несвоевременной выплаты заработных плат и в одной, и в другой командах. Футболисты, не оповещая никого, решили сделать такую акцию на первом и втором матчах финала Кубка страны. Они, наверное, находятся уже в отчаянном состоянии, потому что несколько месяцев не получают зарплаты, и таким образом решили привлечь внимание руководства. Пока что игроки официально не подавали в палату по разрешению споров, а делают такие шаги», – сказал Алиев.

«Дина» и «Динамо» остановили первый матч финала

