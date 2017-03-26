Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Мини-футбол. Кубок России. Игроки «Дины» и «Динамо» снова отказались играть в первую минуту финала из-за долгов

    Теги Кубок России Дина Динамо АМФР Эмиль Алиев кризис

    Президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев рассказал о финансовых проблемах в клубах «Дина» и «Динамо».

    Сегодня во время второго матча финала Кубка России игроки этих клубов снова демонстративно отказались играть в первую минуту встречи, чтобы привлечь внимание к проблемам в клубах.

    «Существует проблема несвоевременной выплаты заработных плат и в одной, и в другой командах. Футболисты, не оповещая никого, решили сделать такую акцию на первом и втором матчах финала Кубка страны. Они, наверное, находятся уже в отчаянном состоянии, потому что несколько месяцев не получают зарплаты, и таким образом решили привлечь внимание руководства. Пока что игроки официально не подавали в палату по разрешению споров, а делают такие шаги», – сказал Алиев.

    «Дина» и «Динамо» остановили первый матч финала

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться