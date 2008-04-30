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    Григорий Родченков: «Я не отказывался от информации по допингу в Сочи-2014, которую предоставил МОК и WADA»

    Теги Сочи-2014 допинг МОК сборная России сборная России жен WADA Григорий Родченков Джим Уолден Лыжные виды

    Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что не отказывался от своих показаний по делу о допинге в российской команде на Олимпиаде в Сочи-2014.

     «Я благодарю мою команду адвокатов, которые продолжают бороться за меня. Я здоров и в полном порядке, а также я хорошо защищен. Я продолжаю сотрудничество с уголовными и антидопинговыми органами.

    Несмотря на недавнюю кампанию по дезинформации, устроенную в России, все показания, которые я дал МОК и WADA, являются абсолютно верными, я не отказывался от них.

    Я продолжу борьбу за чистых спортсменов и за антидопинговую реформу, даже если международные организации будут отчаянно пытаться найти способ позволить России перевернуть страницу», – приводит слова Родченкова его адвокат Джим Уолден.

    На слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS), которые проходили в январе этого года, Родченков заявил, что никогда не давал россиянам допинговый коктейль и не видел, чтобы они его употребляли.

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