Григорий Родченков: «Я не отказывался от информации по допингу в Сочи-2014, которую предоставил МОК и WADA»

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что не отказывался от своих показаний по делу о допинге в российской команде на Олимпиаде в .

«Я благодарю мою команду адвокатов, которые продолжают бороться за меня. Я здоров и в полном порядке, а также я хорошо защищен. Я продолжаю сотрудничество с уголовными и антидопинговыми органами.

Несмотря на недавнюю кампанию по дезинформации, устроенную в России, все показания, которые я дал МОК и , являются абсолютно верными, я не отказывался от них.

Я продолжу борьбу за чистых спортсменов и за антидопинговую реформу, даже если международные организации будут отчаянно пытаться найти способ позволить России перевернуть страницу», – приводит слова Родченкова его адвокат Джим Уолден.

На слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS), которые проходили в январе этого года, Родченков заявил, что никогда не давал россиянам допинговый коктейль и не видел, чтобы они его употребляли.