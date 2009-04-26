Родченков о нестыковках в дневнике: «Пришлось делать ложные записи – за мной следили из ФСБ»

Информатор WADA Григорий Родченков пояснил, почему в его дневниках из Сочи-2014 обнаружены несостыковки.

В частности, Родченков писал, что «хорошо спал всю ночь» в то время, как по своим же показаниям менял «грязные пробы» Александра Легкова на «чистые».

В его дневнике говорится, что в Сочи-2014 он ложился спать каждый день в 23.00. Сам же Родченков утверждает, что по ночам менял пробы россиян.

«На самом деле я очень редко был ночью в своей комнате. Мне пришлось делать ложные записи, потому что Блохин (сотрудник ФСБ – прим. Sports.ru) дико нервничал из-за моего дневника», – сказал Родченков.

Комментарий Родченкова приводится в мотивировочной части решения CAS по Александру Легкову. Также там сообщается, что Ричард Макларен использовал выдержки из дневника Родченкова в качестве доказательств существования в России допинговой системы. При этом сам Макларен заявлял, что не будет использовать этот дневник, поскольку у него «нет доказательной ценности».

Во время перекрестного допроса на заседании CAS, Родченкову задали вопрос о его словах из видео 2017 года, где он заявил, что «борьба с допингом ему совершенно похер», что расходится с его ткущими показаниями. Родченков ответил, что эту фразу он сказал просто на эмоциях.

Также он прокомментировал свою фразу «миллион долларов в моей сумке – это мой дневник 2014 года», отметив, что просто пошутил.