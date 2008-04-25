WADA поддерживает намерение МОК оспорить решение по 28 россиянам, оправданным CAS

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) поддерживает Международный олимпийский комитет (МОК) в желании оспорить решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по 28 российским участникам Сочи-2014.
В феврале этого года CAS оправдал 28 россиян, которые подозревались в нарушении антидопинговых правил во время Олимпиады в Сочи.
23 апреля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу лыжника Александра Легкова, который был в числе оправданных спортсменов. Кроме того, суд опубликовал документы по бобслеисту Александру Зубкову, который в числе 11 россиян оправдан не был.
«Решения CAS в настоящее время детально рассматриваются WADA, так как они, по понятным причинам, могли вызвать некоторое разочарование среди спортсменов.
Агентство поддерживает решение МОК взвешенно проанализировать все 28 решений и рассмотреть все варианты дальнейших действий, включая обращение в Федеральный суд Швейцарии», – говорится в заявлении.
В WADA подчеркнули, что признание CAS вины 11 россиян говорит о верных выводах комиссии МОК под руководством Самуэля Шмида и подтверждает выводы доклада Ричарда Макларена о допинговой системе в России.