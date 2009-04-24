Зеппельт о мотивировочных решениях CAS: «Это системная манипуляция, индивидуальные нарушения доказать сложно»

Журналист немецкого ARD Хайо Зеппельт прокомментировал мотивировочные решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делам лыжника и бобслеиста Александра Зубкова.

«Мотивировочные решения CAS по делам двух российских спортсменов разные, но в одном случае демонстрируется общий принцип: невозможно доказать «фактические обвинения», предъявленные Международным олимпийским комитетом ( ).

Было ясно с самого начала: это системная манипуляция, индивидуальные нарушения доказать сложно», – написал Зеппельт.