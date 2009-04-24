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    Зеппельт о мотивировочных решениях CAS: «Это системная манипуляция, индивидуальные нарушения доказать сложно»

    Теги Сочи-2014 допинг лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Легков МОК сборная России Александр Зубков CAS бобслей Хайо Зеппельт Лыжные виды

    Журналист немецкого ARD Хайо Зеппельт прокомментировал мотивировочные решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делам лыжника Александра Легкова и бобслеиста Александра Зубкова. 

    «Мотивировочные решения CAS по делам двух российских спортсменов разные, но в одном случае демонстрируется общий принцип: невозможно доказать «фактические обвинения», предъявленные Международным олимпийским комитетом (МОК).

    Было ясно с самого начала: это системная манипуляция, индивидуальные нарушения доказать сложно», – написал Зеппельт. 

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