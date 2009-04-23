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    CAS: «Показания Родченкова по делу Легкова являются голословными утверждениями»

    Теги Сочи-2014 допинг лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Легков CAS Григорий Родченков Лыжные виды

    Арбитры Спортивного арбитражного суда (CAS) в мотивировочной части по делу олимпийского чемпиона Сочи-2014 Александра Легкова заявили, что показания экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова противоречат друг другу.

    «Образцы, взятые у участников лыжного марафона 23 февраля, поступили в лабораторию в 0.45 24 февраля, а в кабинет биохимического анализа – в 1.42.

    Таким образом, если доктор Родченков подменил образцы, он должен был оказаться в постели не раньше 4 утра. Однако согласно его дневнику, доктор Родченков в этот день «хорошо спал всю ночь».

    Родченков заявлял, что точно помнит, как поменял образцы спортсмена 23 февраля. Комиссия отметила, что в его дневнике за этот день нет каких-либо указаний на совершенную подмену. Кроме того, доктор Родченков в дневнике вообще не предоставил какой-либо информации по этой подмене.

    Соответственно, показания Родченкова являются голословными утверждениями, которые не подкреплены никакими документальными доказательствами», – говорится в мотивировочной части.

    По мнению комиссии, царапины на пробирках не являются достаточным доказательством установления вины спортсмена. Других сведений о том, что Легков мог нарушить антидопинговые правила в Сочи-2014, в деле не было.

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