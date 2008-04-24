Адвокат Легкова: «Макларена называют независимым, но очевидно, что его целью было исключение России из олимпийского движения»

Кристоф Вишеман, адвокат российского лыжника , прокомментировал мотивировочную часть по делу клиента, связанного с обвинениями в нарушении антидопинговых правил в .

По словам Вишемана, экс-глава Московской антидопинговой лаборатории путался в показаниях, к тому же некоторые из них не были подтверждены в ходе расследования.

В частности, в пробах россиян не были обнаружены следы допингового коктейля «Дюшес». А царапины на пробирках, которые, по словам Родченкова, свидетельствуют о вскрытии, были обнаружены на образцах, который поступили в Сочинскую лабораторию днем. Родченков же заявлял, что образцы вскрывались ночью.

«Фактически, скрывая два этих факта, профессор Макларен, и МОК манипулировали оценкой дисциплинарных комиссий, арбитров и общественного мнения.

Профессора Ричарда Макларена называют независимым человеком, но он, по всей видимости, не был независим. Очевидно, что он изначально преследовал цель исключить весь из олимпийского движения.

Спортсмен потерял два года и пожизненно лишился права выступать на Олимпиадах. Он был оправдан CAS, на что весь мир спорта закричал, что это несправедливо. То, что сделал , действительно является беспрецедентной атакой на целостность Олимпийских игр», – отметил Вишеман.

В Сочи-2014 Легков завоевал золото и серебро, комиссия МОК под руководством Дениса Освальда лишила россиянина наград. Позднее CAS признал Легкова невиновным, результаты спортсмена на Играх-2014 были восстановлены.