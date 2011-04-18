Сегодня завершилась допинговая дисквалификация Терезы Йохауг

Сегодня завершилась дисквалификация норвежской лыжницы за нарушение антидопинговых правил.

В сентябре 2016 года норвежка сдала положительную допинг пробу на стероид клостебол. В октябре спортсменка провела пресс-конференцию, на которой объявила, что провалила допинг-тест, а также объяснила, что вещество попало в организм вместе с мазью для губ, которую ей дал врач сборной.

Изначально Йохауг была дисквалифицирована на 13 месяцев, однако Международная федерация лыжных видов (FIS) подала апелляцию на данное решение. Спортивный арбитражный суд (CAS) увеличил срок отстранения лыжницы до 18 месяцев. Таким образом, Йохауг пропустила Олимпиаду в .

«После решения было очень тяжело. Для спортсмена сложно перезагрузиться, для этого нужно время. Ее мотивация немного снизилась, но она продолжала тренироваться.

Она устраивала перелеты, проживание в отелях, когда мы отправлялись на сборы. Теперь она знает больше о том, как устроена система вокруг нее, она стала глубже понимать всю эту схему.

Думаю, после все этого она выросла и как личность, и как спортсменка.

Она думает, что было бы неправильно выступать на уровне элиты спустя три дня после окончания отстранения. Мы много говорили на эту тему, и я ее поддержал», – отметил тренер норвежки Пол Гуннар Микельспласс.

21 апреля Йохауг примет участие в марафоне «Скарвереннет» в любительской категории, первым официальным стартом после возвращения станет турнир в Бейтостолене в ноябре.