Елена Вяльбе: «Еще один олимпийский цикл Устюгов должен пройти. Здоровья хватает, он не лосенок, а настоящий лось»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что лыжник Сергей Устюгов сумеет пройти еще один олимпийский цикл.

— Разделяете мнение некоторых специалистов, что по большому счету из всех отстраненных от Олимпиады проявить себя в Пхенчхане мог только Устюгов, хотя даже у него прошедший сезон сложился не так удачно, как предыдущий? А, скажем, Легков едва ли показал бы высокий результат.

— Сашка не был готов к Олимпийским играм. Мы же почти два года – дольше, чем прочие – сталкивались со всякими отстранениями и судебными процессами. В конце концов, золотая олимпийская медаль за Сочи у Легкова осталась, и он спокойно выдохнул. Но Саша — очень эмоциональный человек. К этому времени он себя «съел».

А на Устюгова, конечно, надеялись. До того, как стало известно, что он в Пхенчхан не поедет и я сказала, что и одна бронзовая медаль будет прекрасным результатом, рассчитывала, что в эстафете и командном спринте у мужчин мы реально будем бороться за золото. И это, несмотря на то, что на Игры не допустили Бессмертных, Вылегжанина, Легкова, Белова. Именно Устюгов планировался на командный спринт вместе с Большуновым. Но последовал удар в спину.

Вместе с тем Устюгову еще только 26 лет. Четыре года назад в Сочи он был почти так же молод, как сейчас Большунов. Если бы не дурацкое падение в финале спринта, мог и золото взять. Тогда все утешали: «Серега, у тебя все впереди». Еще один олимпийский цикл Устюгов однозначно должен пройти. А если все будет хорошо, то и до Олимпийских игр 2026 года может дотянуть. Здоровья хватает. Он не лосенок, а настоящий лось, – рассказала Вяльбе.