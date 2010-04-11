Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Елена Вяльбе: «Еще один олимпийский цикл Устюгов должен пройти. Здоровья хватает, он не лосенок, а настоящий лось»

    Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Легков ФЛГР Елена Вяльбе Сергей Устюгов

    Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что лыжник Сергей Устюгов сумеет пройти еще один олимпийский цикл. 

    — Разделяете мнение некоторых специалистов, что по большому счету из всех отстраненных от Олимпиады проявить себя в Пхенчхане мог только Устюгов, хотя даже у него прошедший сезон сложился не так удачно, как предыдущий? А, скажем, Легков едва ли показал бы высокий результат.

    — Сашка не был готов к Олимпийским играм. Мы же почти два года – дольше, чем прочие – сталкивались со всякими отстранениями и судебными процессами. В конце концов, золотая олимпийская медаль за Сочи у Легкова осталась, и он спокойно выдохнул. Но Саша — очень эмоциональный человек. К этому времени он себя «съел».

    А на Устюгова, конечно, надеялись. До того, как стало известно, что он в Пхенчхан не поедет и я сказала, что и одна бронзовая медаль будет прекрасным результатом, рассчитывала, что в эстафете и командном спринте у мужчин мы реально будем бороться за золото. И это, несмотря на то, что на Игры не допустили Бессмертных, Вылегжанина, Легкова, Белова. Именно Устюгов планировался на командный спринт вместе с Большуновым. Но последовал удар в спину.

    Вместе с тем Устюгову еще только 26 лет. Четыре года назад в Сочи он был почти так же молод, как сейчас Большунов. Если бы не дурацкое падение в финале спринта, мог и золото взять. Тогда все утешали: «Серега, у тебя все впереди». Еще один олимпийский цикл Устюгов однозначно должен пройти. А если все будет хорошо, то и до Олимпийских игр 2026 года может дотянуть. Здоровья хватает. Он не лосенок, а настоящий лось, – рассказала Вяльбе. 

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться