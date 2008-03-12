Нортуг финишировал 19-м в марафоне Engadin в Швейцарии, Черноусов – 40-й

Двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг показал девятнадцатый результат в марафоне Engadin, прошедшем сегодня в Швейцарии.

Норвежец держался в лидирующей группе из 40 человек на протяжении всей 42-километровой дистанции и лишь перед самым финишем потерял контакт с лидерами.

В итоге Нортуг уступил 5,1 секунды победителю – швейцарцу Роману Фюргеру (1:34.05,2).

В гонке, проводимой свободным стилем, также принял участие россиянин Илья Черноусов, показавший 40-е время дня (+1.15,7).

У женщин победу одержала швейцарская лыжница Надин Фандрих (1:38.35,3).