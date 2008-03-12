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    Нортуг финишировал 19-м в марафоне Engadin в Швейцарии, Черноусов – 40-й

    Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Илья Черноусов Петтер Нортуг сборная Швейцарии сборная Швейцарии жен Надин Фандрих Engadin Skimarathon Роман Фюргер

    Двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг показал девятнадцатый результат в марафоне Engadin, прошедшем сегодня в Швейцарии.

    Норвежец держался в лидирующей группе из 40 человек на протяжении всей 42-километровой дистанции и лишь перед самым финишем потерял контакт с лидерами.

    В итоге Нортуг уступил 5,1 секунды победителю – швейцарцу Роману Фюргеру (1:34.05,2).

    В гонке, проводимой свободным стилем, также принял участие россиянин Илья Черноусов, показавший 40-е время дня (+1.15,7).

    У женщин победу одержала швейцарская лыжница Надин Фандрих (1:38.35,3).

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