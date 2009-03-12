Даниэль Рикардссон: «Стараюсь думать, что те, кто снимал отстранение с русских лыжников, знают, что делают»

Шведский лыжник Даниэль Рикардссон прокомментировал возвращение на международные соревнования россиянина Максима Вылегжанина.
«Ну что сказать… Ему снова разрешили выступать, так что сложно иметь на этот счет очень много мнений.
Его допинговое отстранение отменено, и я стараюсь думать, что те, кто принимают решения, знают, что они делают. Если ходить и думать как-то иначе, будет трудно соревноваться.
Его выступление было очень сильным, учитывая, как мало он бегал на Кубке мира в этом сезоне. Я поздравил его сразу после гонки, но больше мы не общались», – сказал Рикардссон.