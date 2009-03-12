Даниэль Рикардссон: «Стараюсь думать, что те, кто снимал отстранение с русских лыжников, знают, что делают»

Шведский лыжник Даниэль Рикардссон прокомментировал возвращение на международные соревнования россиянина .

«Ну что сказать… Ему снова разрешили выступать, так что сложно иметь на этот счет очень много мнений.

Его допинговое отстранение отменено, и я стараюсь думать, что те, кто принимают решения, знают, что они делают. Если ходить и думать как-то иначе, будет трудно соревноваться.

Его выступление было очень сильным, учитывая, как мало он бегал на Кубке мира в этом сезоне. Я поздравил его сразу после гонки, но больше мы не общались», – сказал Рикардссон.