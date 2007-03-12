Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Ханс Кристер Холунн: «Если в деле по Сочи-2014 есть правда, Вылегжанину следовало бы находиться в другом месте»

    Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Максим Вылегжанин Эндрю Масгрэйв сборная Великобритании Ханс Кристер Холунн

    Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунн прокомментировал возвращение на международные соревнования россиянина Максима Вылегжанина.

    Приятно ли то, что Вылегжанин вернулся?

    – Нет. Не знаю, что сказать. У него есть история. Если есть правда в том, что стало известно о Сочи, то ему, наверное, следовало бы находиться в другом месте.

    Сейчас появилось новое поколение русских лыжников, так что предположу, что в будущем мы нечасто увидим Вылегжанина, Легкова и всю ту группу, – сказал Холунн.

    «Мы должны исходить из того, какие решения были приняты. Для меня это вполне нормально, потому что ему дали команду выступать те, кто обладает властью. Но немного странно, что они вернулись.

    Мы пару раз поздоровались, но особого контакта нет», – рассказал британец Эндрю Масгрэйв.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться