Ханс Кристер Холунн: «Если в деле по Сочи-2014 есть правда, Вылегжанину следовало бы находиться в другом месте»

Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунн прокомментировал возвращение на международные соревнования россиянина .

– Приятно ли то, что Вылегжанин вернулся?

– Нет. Не знаю, что сказать. У него есть история. Если есть правда в том, что стало известно о Сочи, то ему, наверное, следовало бы находиться в другом месте.

Сейчас появилось новое поколение русских лыжников, так что предположу, что в будущем мы нечасто увидим Вылегжанина, Легкова и всю ту группу, – сказал Холунн.

«Мы должны исходить из того, какие решения были приняты. Для меня это вполне нормально, потому что ему дали команду выступать те, кто обладает властью. Но немного странно, что они вернулись.

Мы пару раз поздоровались, но особого контакта нет», – рассказал британец Эндрю Масгрэйв.