Максим Вылегжанин: «Надеялся победить в марафоне, но очень доволен третьим местом»

Российский лыжник рассказал о своем возвращении к международным стартам после оправдательного вердикта .

В коньковом марафоне в Холменколлене россиянин стал третьим.

«Я очень рад, что вернулся и могу снова соревноваться здесь, в Холменколлене. Я надеялся победить, но очень доволен третьим местом.

Для меня это (отстранение от стартов) было очень трудно. Один день есть желание тренироваться. А на следующий – ты устал и хочешь завершить карьеру. Это было очень тяжелый период.

Очень здорово сделать камбэк именно в Холменколлене. Для меня это место особенное. Совершенно потрясающе то, что люди ставят палатки и ночуют здесь, в ожидании гонки, создавая безумно классное мероприятие. Я люблю выступать здесь», – сказал Вылегжанин.