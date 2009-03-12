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    Максим Вылегжанин: «Надеялся победить в марафоне, но очень доволен третьим местом»

    Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Максим Вылегжанин

    Российский лыжник Максим Вылегжанин рассказал о своем возвращении к международным стартам после оправдательного вердикта CAS.

    В коньковом марафоне в Холменколлене россиянин стал третьим.

    «Я очень рад, что вернулся и могу снова соревноваться здесь, в Холменколлене. Я надеялся победить, но очень доволен третьим местом.

    Для меня это (отстранение от стартов) было очень трудно. Один день есть желание тренироваться. А на следующий – ты устал и хочешь завершить карьеру. Это было очень тяжелый период.

    Очень здорово сделать камбэк именно в Холменколлене. Для меня это место особенное. Совершенно потрясающе то, что люди ставят палатки и ночуют здесь, в ожидании гонки, создавая безумно классное мероприятие. Я люблю выступать здесь», – сказал Вылегжанин.

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