Мария Комиссарова рассказала о поддержке Путина

Российская фристайлистка Мария Комиссарова рассказала о поддержке президента России Владимира Путина после того, как она получила перелом позвоночника на Олимпиаде в Сочи. Слова спортсменки приводит Sport24.

«То, что президент приезжал, конечно, помню. Он держал меня за руку и говорил, что, как и я, из Питера, а питерские ребята все сильные и смелые.

Владимир Владимирович прямо при мне набрал папу. Конечно, папа офигел, что ему позвонил президент. Он еще так сказал: «Алло, это Вова».

Папа сначала вообще ничего не понял: «Какой Вова?». А в ответ: «Путин Вова». Или что-то такое. Забавная ситуация получилась. Папа до сих пор всем её рассказывает», — рассказала спортсменка.

После травмы Комиссаровой провели четыре операции, но она все равно пока не может ходить.

В августе 2014 года Фонд поддержки олимпийцев России принял решение оказать спортсменке финансовую помощь. В мае 2015 года получила ключи от квартиры. Продолжала реабилитационное лечение в клинике Доктора Блюма в Испании. На данный момент проживает в Испании, так как там лучше обустроена среда для маломобильных граждан.