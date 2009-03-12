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    Рагнхиль Хага: «В межсезонье поселюсь на тредбане, чтобы поработать над «классикой»

    Теги Кубок мира лыжные гонки сборная Норвегии жен Рагнхиль Хага

    Двукратная олимпийская чемпионка Рагнхиль Хага рассказала о планах на межсезонье и ожиданиях от выступления в коньковом марафоне на этапе Кубка мира в Холменколлене.

    «Я привезла с Олимпиады два золота и огромный прогресс в свободном стиле, но также и небольшое разочарование после скиатлона. То, что я не сумела войти там в топ-10, очень сильно меня мотивирует.

    В межсезонье я решила поселиться на тредбане в Центре олимпийской подготовки. Буду там отрабатывать «классику». Я делала это и перед этим сезоном, но все же не сдамся.

    Я завишу от того, сложится ли все вместе один к одному. Если форма или лыжи работают против меня, то в «классике» карточный домик рассыпается. В «коньке» я могу вытянуть на хороший результат в любом случае. Мне нужно стать менее уязвимой.

    С нетерпением жду марафона. Они проводятся редко, а свободный стиль у меня идет хорошо всю зиму. Понимаю, что теперь от меня многого ожидают. Это естественно, буду с этим жить», – заключила Хага.

    Гонка на 30 км свободным стилем пройдет на этапе Кубка мира в Холменколлене 11 марта.

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