Дарио Колонья: «Клэбо не относится к числу главных фаворитов в марафоне»

Четырехкратный олимпийский чемпион Дарио Колонья заявил, что не считает норвежца Йоханнеса Хесфлота Клэбо одним из главных претендентов на победу в королевском марафоне в Холменколлене, который станет дебютным для лидера Кубка мира.

«Я не буду удивлен, высокому результату Клэбо на «полтиннике», потому что ему многое удается сделать хорошо с первого раза. Но он не относится к числу главных фаворитов. Гонка будет очень тяжелой.

– Каким был твой первый марафон?

– Свой первый марафон я пробежал на чемпионате Швейцарии, но это не настолько сложно, как на чемпионате Норвегии. Что касается международных стартов, то первый «полтинник» был в Тронхейме, когда я боролся с Петтером Нортугом за победу в общем зачете Кубка мира. Там я стал 15-м. На овладение этой дистанцией уходит много времени.

– Что ты хочешь сказать Клэбо перед марафонским дебютом?

– Пусть приготовится к кошмару», – со смехом сказал Колонья.

Гонка на 50 км свободным стилем пройдет на этапе Кубка мира в Холменколлене 10 марта.