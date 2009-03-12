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    Дарио Колонья: «Клэбо не относится к числу главных фаворитов в марафоне»

    Теги Кубок мира лыжные гонки сборная Норвегии Дарио Колонья сборная Швейцарии Йоханнес Клэбо

    Четырехкратный олимпийский чемпион Дарио Колонья заявил, что не считает норвежца Йоханнеса Хесфлота Клэбо одним из главных претендентов на победу в королевском марафоне в Холменколлене, который станет дебютным для лидера Кубка мира.

    «Я не буду удивлен, высокому результату Клэбо на «полтиннике», потому что ему многое удается сделать хорошо с первого раза. Но он не относится к числу главных фаворитов. Гонка будет очень тяжелой.

    – Каким был твой первый марафон?

    – Свой первый марафон я пробежал на чемпионате Швейцарии, но это не настолько сложно, как на чемпионате Норвегии. Что касается международных стартов, то первый «полтинник» был в Тронхейме, когда я боролся с Петтером Нортугом за победу в общем зачете Кубка мира. Там я стал 15-м. На овладение этой дистанцией уходит много времени.

    – Что ты хочешь сказать Клэбо перед марафонским дебютом?

    – Пусть приготовится к кошмару», – со смехом сказал Колонья.

    Гонка на 50 км свободным стилем пройдет на этапе Кубка мира в Холменколлене 10 марта.

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