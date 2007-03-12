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    Лиллехаммер может подать заявку на проведение Игр 2026 или 2030 года

    Теги МОК Герхард Хайберг Олимпиада-2026 Олимпиада-2030

    Норвежский Лиллехаммер планирует подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2026 или 2030 года.

    «Я могу подтвердить, что Лиллехаммер снова хочет стать организатором Олимпийских игр. Исходя из новых правил МОК, мы можем предложить миру недорогие Олимпийские игры, в проведении которых будут задействованы разные регионы Норвегии», – заявил представитель заявки Лиллехаммера Эспен Гранберг Йонсен.

    Нововведение заявки Лиллехаммера заключается в том, что данные Игры не будут компактными; соревнования по некоторым  видам спорта могут быть проведены за пределами Лиллехаммера – в Осло, Финнмарке, Викерсунде, Телемарке, Тронхейме, Воссе и Ставангере. Благодаря этому примерная стоимость проведения Олимпиады составит 20 млрд крон, из которых до 10 млрд, по словам почетного члена Международного олимпийского комитета (МОК) из Норвегии Герхарда Хайберга, может предоставить МОК.

    «Для некоторых Олимпийских игр все спортивные сооружения приходилось строить с нуля. Мы же хотим провести Олимпиаду без строительства новых объектов», – добавил Йонсен. 

    Заявка Лиллехаммера будет оформлена в течение весны, после чего потребуется одобрение НОК Норвегии и парламента страны.

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