Ринат Билялетдинов: «Норвежцам с их диагнозами лечиться надо, а они сидят на терапевтических исключениях»

Главный тренер российского футбольного клуба «СКА-Хабаровск» поделился мнением насчет допинга в спорте.

«Есть такое понятие, как травматизм. Он требует приема определенных обезболивающих лекарств. Особенно часто – в сборных. Если игрок приехал из своего клуба с болячкой, его надо тут же привести в порядок.

Но какие-то препараты, разрешенные еще лет 20-30 назад, оказывается, сейчас уже запрещены. Был такой препарат кеналог. В 80-е годы его было не достать.

Там четыре ампулы, каждая – по 25 рублей. У людей зарплаты – 80-90 рублей, а одна упаковка – 100 рублей. Столько стоили джинсы сумасшедшего качества, за которыми гоняться надо было! Так вот, кеналог спасал от мышечных травм, когда не было еще такой их массовости.

А теперь кеналог признан анаболиком. Почему? Замешаны деньги.

Мельдоний – лекарство, а не допинг. Пожалуйста, бери американский аналог в десять раз дороже. Японский – в пять раз дороже. Бери. И будешь чистым.

Я не медик, чтобы судить, что надо запрещать, а что нет. Но одно дело – кровяной допинг. А вот гимнасткам, которые вес гонят, запретили фуросемид. Почему?

Вы думаете, почему я за не следил? На что мне смотреть, на норвежцев в лыжных гонках? Каждый там – астматик. Да им с такими диагнозами на Паралимпиаде место. Им лечиться надо, а они сидят на терапевтических исключениях.

Или вот эта американская гимнастка (Симоне Байлс – прим. Sports.ru) . Оказывается, она с рассеянным сознанием. Боже мой, чего ты на бревне делаешь? Ты же убьешься, бедненькая! Или посмотрите на теннисисток с мужскими гормонами. У них мускулатура – на зависть мужикам», – поделился мыслями Билялетдинов.