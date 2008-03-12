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    FIS намерена добавить в календарь сезона-2019/20 этап Кубка мира в США

    Теги Кубок мира лыжные гонки FIS Пхенчхан-2018 сборная США жен Киккан Рэнделл Джессика Диггинс

    Международная ассоциация лыжных гонок (FIS) намерена добавить в календарь сезона-2019/20 этап Кубка мира в США. 

    После победы американок Киккан Рэнделл и Джессики Диггинс в командном спринте на Олимпийских играх в Пхенчхане в США большое количество жителей заинтересовались лыжными гонками. 

    «Прямо сейчас жители США очень интересуются лыжами. Моя самая большая мечта на данный момент – когда-нибудь выиграть Кубок мира», – рассказала Джессика Диггинс. 

    «Мы очень довольны тем, как развиваются события в США – медаль, завоеванная в Пхенчхане, будет привлекать внимание к американским лыжницам во всем мире еще хотя бы пару недель.

    В ближайшее время мы должны найти место в календаре для американского этапа Кубка мира. Это нужно делать сейчас, пока есть внимание к лыжам, потом это станет бессмысленным», – рассказал директор по проведению соревнований Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Пьер Миньере. 

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