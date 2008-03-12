FIS намерена добавить в календарь сезона-2019/20 этап Кубка мира в США

Международная ассоциация лыжных гонок ( ) намерена добавить в календарь сезона-2019/20 этап Кубка мира в США.

После победы американок Киккан Рэнделл и Джессики Диггинс в командном спринте на Олимпийских играх в в США большое количество жителей заинтересовались лыжными гонками.

«Прямо сейчас жители США очень интересуются лыжами. Моя самая большая мечта на данный момент – когда-нибудь выиграть мира», – рассказала Джессика Диггинс.

«Мы очень довольны тем, как развиваются события в США – медаль, завоеванная в Пхенчхане, будет привлекать внимание к американским лыжницам во всем мире еще хотя бы пару недель.

В ближайшее время мы должны найти место в календаре для американского этапа Кубка мира. Это нужно делать сейчас, пока есть внимание к лыжам, потом это станет бессмысленным», – рассказал директор по проведению соревнований Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Пьер Миньере.