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    Нортуг намерен выступить на чемпионате Норвегии

    Теги лыжные гонки сборная Норвегии Петтер Нортуг чемпионат Норвегии Эвен Нортуг Стиг Рюне Квеен

    Двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг планирует выступить на чемпионате Норвегии, который пройдет с 4 по 8 апреля в Алте.

    «Существует большая вероятность того, что Петтер выступит в командном спринте. Он мотивирован пробежать эту гонку, потому что сможет выступить с братом Эвеном. На бумаге этот состав кажется сильным.

    Сейчас он здоров и быстр, он хорошо тренируется. Все выглядит вполне нормально.

    Пока рано говорить о том, что будет в следующем сезоне. Но несомненно позитивным моментом является то, что Петтер снова хочет бегать на лыжах.

    Есть вероятность, что он пробежит какие-то местные соревнования до чемпионата страны. Так что не удивляйтесь, если увидите Петтера на старте», – сказал тренер Нортуга Стиг Рюне Квеен.

    В этом сезоне норвежец выступил лишь на домашнем этапе Кубка мира в начале декабря. Не попав в состав на Олимпиаду, спортсмен принял решение пропустить остаток кубкового сезона.

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