Нортуг намерен выступить на чемпионате Норвегии

Двукратный олимпийский чемпион планирует выступить на чемпионате Норвегии, который пройдет с 4 по 8 апреля в Алте.

«Существует большая вероятность того, что Петтер выступит в командном спринте. Он мотивирован пробежать эту гонку, потому что сможет выступить с братом Эвеном. На бумаге этот состав кажется сильным.

Сейчас он здоров и быстр, он хорошо тренируется. Все выглядит вполне нормально.

Пока рано говорить о том, что будет в следующем сезоне. Но несомненно позитивным моментом является то, что Петтер снова хочет бегать на лыжах.

Есть вероятность, что он пробежит какие-то местные соревнования до чемпионата страны. Так что не удивляйтесь, если увидите Петтера на старте», – сказал тренер Нортуга Стиг Рюне Квеен.

В этом сезоне норвежец выступил лишь на домашнем этапе Кубка мира в начале декабря. Не попав в состав на Олимпиаду, спортсмен принял решение пропустить остаток кубкового сезона.