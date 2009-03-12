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    Норвежские спортсмены получили три терапевтических исключения в Сочи-2014 и Рио-2016

    Теги Сочи-2014 допинг МОК Рио-2016 НОК Норвегии сборная Норвегии сборная Норвегии жен

    Глава медицинской службы олимпийской сборной Норвегии Мона Кьельдсберг рассказала о том, сколько спортсменов оформляли терапевтические исключения (TUE) в Рио-2016 и Сочи-2014.

    «Норвегия подавала одну заявку на TUE во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, в Сочи-2014 было две заявки.

    В целях соблюдения конфиденциальности мы не можем предоставить информацию по фамилиям спортсменов.

    Три случая выдачи терапевтических исключений в Сочи и Рио одобрены Международным олимпийским комитетом (МОК). Другой информации мы предоставить не можем, так как она способна помочь в идентификации тех спортсменов, которым были выписаны разрешения», – сказала Кьельдсберг.

    Ранее НОК Норвегии заявил, что предоставит открытый доступ к информации о терапевтических исключений спортсменов на Олимпиадах.

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