Норвежские спортсмены получили три терапевтических исключения в Сочи-2014 и Рио-2016

Глава медицинской службы олимпийской сборной Норвегии Мона Кьельдсберг рассказала о том, сколько спортсменов оформляли терапевтические исключения (TUE) в и Сочи-2014.

«Норвегия подавала одну заявку на TUE во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, в было две заявки.

В целях соблюдения конфиденциальности мы не можем предоставить информацию по фамилиям спортсменов.

Три случая выдачи терапевтических исключений в Сочи и Рио одобрены Международным олимпийским комитетом (МОК). Другой информации мы предоставить не можем, так как она способна помочь в идентификации тех спортсменов, которым были выписаны разрешения», – сказала Кьельдсберг.

Ранее НОК Норвегии заявил, что предоставит открытый доступ к информации о терапевтических исключений спортсменов на Олимпиадах.