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    Никита Крюков: «Не поехал на этап Кубка мира в Драммен, чтобы не занимать чье-то место»

    Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Никита Крюков

    Российский лыжник Никита Крюков рассказал, по какой причине принял решение пропустить этап Кубка мира в норвежском Драммене. 

    - Приглашали ли вас выступить на этапах Кубка мира? Например, во время Деминского марафона проходил этап Кубка мира в Лахти. 

    – Мне предлагали поехать на этап Кубка мира в Драммене, но я отказался, потому что Драммен – это нелегкий этап, там бежит серьезная норвежская национальная группа из 15-17 человек, и там всегда существует проблема пройти пролог.

    А судя по моим последним результатам, я вижу, что проблема с прологом у меня сохраняется. Можно, конечно, было поехать туда и не пройти пролог, но я решил, что я не буду занимать чье-то место. Буду готовиться к чемпионату России, – сказал Крюков. 

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