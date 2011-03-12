Никита Крюков: «Не поехал на этап Кубка мира в Драммен, чтобы не занимать чье-то место»

Российский лыжник рассказал, по какой причине принял решение пропустить этап Кубка мира в норвежском Драммене.

- Приглашали ли вас выступить на этапах Кубка мира? Например, во время Деминского марафона проходил этап Кубка мира в Лахти.

– Мне предлагали поехать на этап Кубка мира в Драммене, но я отказался, потому что Драммен – это нелегкий этап, там бежит серьезная норвежская национальная группа из 15-17 человек, и там всегда существует проблема пройти пролог.

А судя по моим последним результатам, я вижу, что проблема с прологом у меня сохраняется. Можно, конечно, было поехать туда и не пройти пролог, но я решил, что я не буду занимать чье-то место. Буду готовиться к чемпионату России, – сказал Крюков.