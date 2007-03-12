Йохауг выступит на турнире в Бейтостолене в ноябре

Норвежская лыжница примет участие в турнире в Бейтостолене, который традиционно открывает зимний сезон в ноябре.

Эти соревнования станут первыми для норвежки после окончания 18-месячной дисквалификации за допинг.

«Давно уже было принято решение, что она не будет выступать до следующего сезона», – подчеркнул агент спортсменки Йорн Эрнст.

Отстранение Йохауг завершится уже через месяц – 17 апреля. С 17 февраля она вновь имеет право тренироваться с национальной командой.

21 апреля олимпийская чемпионка выступит на марафоне «Скарвереннет», где она побежит в команде спонсора с любителями, а не с профессионалами.