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    Йохауг выступит на турнире в Бейтостолене в ноябре

    Теги допинг лыжные гонки сборная Норвегии жен Тереза Йохауг Скарвереннет Бейтостолен

    Норвежская лыжница Тереза Йохауг примет участие в турнире в Бейтостолене, который традиционно открывает зимний сезон в ноябре.

    Эти соревнования станут первыми для норвежки после окончания 18-месячной дисквалификации за допинг.

    «Давно уже было принято решение, что она не будет выступать до следующего сезона», – подчеркнул агент спортсменки Йорн Эрнст.

    Отстранение Йохауг завершится уже через месяц – 17 апреля. С 17 февраля она вновь имеет право тренироваться с национальной командой.

    21 апреля олимпийская чемпионка выступит на марафоне «Скарвереннет», где она побежит в команде спонсора с любителями, а не с профессионалами.

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