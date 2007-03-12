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    Лыжи. Кубок мира. Клэбо победил в спринте классическим стилем, Большунов – 3-й

    Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии сборная Швеции сборная Италии сборная Финляндии сборная Канады Эмиль Йонссон Александр Панжинский Эйрик Брансдал Теодор Петерсон Пол Гульберг сборная Франции Алекс Харви Глеб Ретивых Калле Халварссон Федерико Пеллегрино Эвен Нортуг Сондре Тюрволл Фоссли Синдре Бьорнестад Скар Йоханнес Клэбо Иван Якимушкин Эмиль Иверсен Александр Большунов Андрей Собакарев Каспер Стадос Люка Шанава Ристоматти Хакола Андрей Краснов

    Сегодня в норвежском Драммене на этапе Кубка мира по лыжным гонкам состоялся мужской спринт «классикой». Победу одержал норвежец Йоханнес Клэбо, россиянин Александр Большунов – 3-й. 

    Лыжные гонки

    Кубок мира

    Драммен, Норвегия

    Мужчины

    Спринт, классический стиль

    1. Йоханнес Клэбо (Норвегия)
    2. Эйрик Брансдал (Норвегия)
    3. Александр Большунов (Россия)
    4. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия)
    5. Каспер Стадос (Норвегия)
    6. Эмиль Иверсен (Норвегия)...
    8.  Александр Панжинский (Россия)
    9. Пол Гульберг (Норвегия)
    10. Федерико Пеллегрино (Италия)...
    13. Ристоматти Хакола (Финляндия)...
    15.  Сондре Тюрволл Фоссли (Норвегия)...
    20. Эмиль Йонссон (Швеция)
    23. Глеб Ретивых (Россия)
    24. Эвен Нортуг (Норвегия)
    26. Калле Халварссон (Швеция)...
    28. Люка Шанава (Франция)
    29. Теодор Петерсон (Швеция)
    33. Андрей Собакарев (Россия)...
    36. Андрей Краснов (Россия)...
    40. Иван Якимушкин (Россия)...
    54. Алекс Харви (Канада)

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