Лыжи. Кубок мира. Фалла одержала победу в спринте классическим стилем, Нильссон – 2-я, Непряева – 4-я

Сегодня в норвежском Драммене на этапе Кубка мира по лыжным гонкам прошел женский спринт классическим стилем. Победу одержала норвежка Майкен Касперсен Фалла.

Лыжные гонки

Кубок мира

Драммен, Норвегия

Женщины

1. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия)

2. Стина Нильссон (Швеция)

3. Джессика Диггинс (США)

4. Наталья Непряева (Россия)

5. Криста Пярмякоски (Финляндия)

6. Катя Виснар (Словения)

7. Ханна Фалк (Швеция)

8. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия)

9. Хайди Венг (Норвегия)...

16. Наталья Матвеева (Россия)

17. Айно Кайса Сааринен (Финляндия)

18. Кертту Нисканен (Финляндия)...

21. Сэди Бьорнсен (США)

22. Сандра Рингвальд (Германия)

23. Татьяна Алешина (Россия)

24. Лаурин ван дер Граф (Швейцария)...

28. Ида Ингемарсдоттер (Швеция)...

35. Евгения Шаповалова (Россия)

36. Полина Некрасова (Россия)...

50. Киккан Рэнделл (США)