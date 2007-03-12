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    Лыжи. Кубок мира. Фалла одержала победу в спринте классическим стилем, Нильссон – 2-я, Непряева – 4-я

    Теги Кубок мира результаты Айно Кайса Сааринен лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Евгения Шаповалова Наталья Матвеева сборная Норвегии жен сборная Швеции жен сборная Финляндии жен Майкен Касперсен Фалла сборная Германии жен (лыжные гонки) Ханна Фалк Ида Ингемарсдоттер сборная США жен Криста Пярмякоски (Лахтенмяки) Киккан Рэнделл Хайди Венг Катя Виснар Джессика Диггинс Наталья Непряева Ингвильд Флюгстад Остберг Стина Нильссон Кертту Нисканен Сэди Бьорнсен Лаурин ван дер Граф сборная Швейцарии жен Татьяна Алешина Полина Некрасова Сандра Рингвальд

    Сегодня в норвежском Драммене на этапе Кубка мира по лыжным гонкам прошел женский спринт классическим стилем. Победу одержала норвежка Майкен Касперсен Фалла. 

    Лыжные гонки

    Кубок мира

    Драммен, Норвегия

    Женщины

    1. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия)
    2. Стина Нильссон (Швеция)
    3. Джессика Диггинс (США)
    4. Наталья Непряева (Россия)
    5. Криста Пярмякоски (Финляндия)
    6. Катя Виснар (Словения)
    7. Ханна Фалк (Швеция)
    8. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия)
    9. Хайди Венг (Норвегия)...
    16. Наталья Матвеева (Россия)
    17. Айно Кайса Сааринен (Финляндия)
    18. Кертту Нисканен (Финляндия)...
    21. Сэди Бьорнсен (США)
    22. Сандра Рингвальд (Германия)
    23. Татьяна Алешина (Россия)
    24. Лаурин ван дер Граф (Швейцария)...
    28. Ида Ингемарсдоттер (Швеция)...
    35. Евгения Шаповалова (Россия)
    36. Полина Некрасова (Россия)...
    50. Киккан Рэнделл (США)

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