Глеб Ретивых: «О деньгах на Альтернативных играх не думал. Не знаю, выплатят ли вообще что-то из обещанного»

Российский лыжник Глеб Ретивых рассказал о дружбе с двукратным чемпионом мира , а также о пропуске Олимпиады в Пхенчхане.

– Вы бежали в Лахти в бафе с надписью «Ustiugov»...

– Да, я взял у Сергея этот баф и сказал, что до окончания сезона буду бегать именно в нем. Мы с ним очень хорошие друзья, всегда и во всех ситуациях друг друга поддерживаем. Он нам еще там сказал, что на оставшиеся этапы Кубка мира не поедет. И мне хотелось показать, что он по-прежнему с командой.

– старты хоть как-то компенсировали пропуск Олимпиады? Или забыть такое невозможно?

– Конечно, это останется со мной навсегда. Но важно уметь собираться в такие моменты и отпускать прошлое. А финал Кубка России был для меня обычным стартом для того, чтобы не терять форму. Приехал пробежаться, продышаться, пообщаться.

– Не думали о том, что за призовые места будут такие же премии, как на ?

– Абсолютно не думал. Я даже не знаю, будут ли вообще что-то выплачивать из того, что обещано. Я ехал на соревнования, а не за премиями.

– Отличное выступление лыжной сборной России в лично вам придало мотивации?

– Конечно. Теперь нужно сначала в состав пробиться, а уж потом на международных стартах феерить.

На самом деле, я очень рад за всех российских спортсменов, кто проявил себя на Олимпиаде. А мне это добавило спортивной злости, поскольку я прекрасно понимаю, какой шанс у меня был в Пхенчхане, если бы меня допустили, – сказал Ретивых.

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