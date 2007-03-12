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    Алексей Полторанин: «С Большуновым договорились, что в Драммен я не поеду, не буду ему мешать»

    Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Алексей Полторанин сборная Казахстана Александр Большунов

    Казахстанский лыжник Алексей Полторанин рассказал о соперничестве с россиянином Александром Большуновым.

    На этапе Кубка мира в финском Лахти в «разделке» на 15 км классическим стилем Полторанин опередил на финише Большунова, который лидировал большую часть дистанции.

    «Мы с Саней Большуновым договорились, что я в Драммен не поеду, поеду домой.

    Пусть он там будет, не буду мешать. А я приеду в Фалун, на последний этап», – сказал Полторанин.

    7 марта в норвежском Драммене пройдут спринтерские гонки «классикой».

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