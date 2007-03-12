Алексей Полторанин: «С Большуновым договорились, что в Драммен я не поеду, не буду ему мешать»

Казахстанский лыжник Алексей Полторанин рассказал о соперничестве с россиянином .

На этапе Кубка мира в финском Лахти в «разделке» на 15 км классическим стилем Полторанин опередил на финише Большунова, который лидировал большую часть дистанции.

«Мы с Саней Большуновым договорились, что я в Драммен не поеду, поеду домой.

Пусть он там будет, не буду мешать. А я приеду в Фалун, на последний этап», – сказал Полторанин.

7 марта в норвежском Драммене пройдут спринтерские гонки «классикой».