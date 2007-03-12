Павел Колобков: «На Олимпиаде-2018 сработала система подготовки резерва. Российский спорт способен держать удар»

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что молодые спортсмены успешно выступили на Олимпийских играх в Корее.

Сборная России, выступавшая под нейтральным флагом, в Пхенчхане-2018 завоевала 17 медалей (2-6-9).

«Эти Зимние Олимпийские игры показали, что российский спорт способен держать удар и давать высокие результаты. Наша команда была одной из самых молодых на Играх. Спортсмены получили уникальный опыт.

Были завоеваны медали во фристайле, скелетоне, конькобежном спорте и шорт-треке. За исключением Семена Елистратова обладателями наград стали атлеты, мало известные широкой публике.

В лыжных гонках из-за того, что костяк основы был полностью «выкошен», выступила фактически новая команда. Большунов, Ларьков, Спицов являются многократными призерами соревнований среди юниоров и победители всемирных Универсиад.

Значит, сработала система подготовки спортивного резерва. Появились «глубина» состава и конкуренция между лидерами», – сказал Колобков.