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    Павел Колобков: «На Олимпиаде-2018 сработала система подготовки резерва. Российский спорт способен держать удар»

    Теги сборная России (лыжные гонки) сборная России сборная России жен Павел Колобков Пхенчхан-2018 Министерство спорта России

    Министр спорта России Павел Колобков заявил, что молодые спортсмены успешно выступили на Олимпийских играх в Корее.

    Сборная России, выступавшая под нейтральным флагом, в Пхенчхане-2018 завоевала 17 медалей (2-6-9).

    «Эти Зимние Олимпийские игры показали, что российский спорт способен держать удар и давать высокие результаты. Наша команда была одной из самых молодых на Играх. Спортсмены получили уникальный опыт.

    Были завоеваны медали во фристайле, скелетоне, конькобежном спорте и шорт-треке. За исключением Семена Елистратова обладателями наград стали атлеты, мало известные широкой публике.

    В лыжных гонках из-за того, что костяк основы был полностью «выкошен», выступила фактически новая команда. Большунов, Ларьков, Спицов являются многократными призерами соревнований среди юниоров и победители всемирных Универсиад.

    Значит, сработала система подготовки спортивного резерва. Появились «глубина» состава и конкуренция между лидерами», – сказал Колобков.

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