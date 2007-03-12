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    Тим Чарнке: «То, что случилось с русскими перед Олимпиадой, – просто ужасно»

    Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Васалоппет Пхенчхан-2018 сборная Германии (лыжные гонки) Тим Чарнке

    Немецкий лыжник Тим Чарнке рассказал о том, почему во время легендарного марафона «Васалоппет» вышел в форме сборной России.

    «Это был единственный лыжный костюм, который я взял с собой. И он был самым удобным, учитывая, что старт был близок.

    Но это можно рассматривать и как заявление. У меня много друзей в России. И то, что случилось за неделю до Олимпиады в Пхенчхане, – ужасно», – сказал Чарнке.

    Также немец заявил, что готов в следующем году выйти на старт в форме сборной Швеции.

    «У меня нет шведской формы. Но в следующем году, если кто-то захочет со мной поделиться шведским костюмом, я могу выйти на старт в нем», – добавил лыжник.

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