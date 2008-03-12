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    Елена Вяльбе: «Чарнке мне очень нравится, адекватный парень. Здорово, что он выступил в нашей форме»

    Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе Васалоппет сборная Германии (лыжные гонки) Тим Чарнке

    Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала поступок немца Тима Чарнке, который вышел на старт легендарного марафона «Васалоппет» в комбинезоне сборной России.

    «Я хорошо знаю Чарнке, мне он очень нравится, адекватный парень. Он часто бывал в России, немного говорит по-русски.

    Мне кажется, это здорово, что он так сделал. Мы должны быть единой семьей, спорт и должен объединять нас. Это было словами Пьера Кубертена, но сейчас это все становится больше игрой политиков, а не спортом.

    Чарнке своим поступком показал свое желание дружить, уважение к нашей стране», – сказала Вяльбе.

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