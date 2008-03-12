Елена Вяльбе: «Чарнке мне очень нравится, адекватный парень. Здорово, что он выступил в нашей форме»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала поступок немца Тима Чарнке, который вышел на старт легендарного марафона в комбинезоне сборной России.

«Я хорошо знаю Чарнке, мне он очень нравится, адекватный парень. Он часто бывал в России, немного говорит по-русски.

Мне кажется, это здорово, что он так сделал. Мы должны быть единой семьей, спорт и должен объединять нас. Это было словами Пьера Кубертена, но сейчас это все становится больше игрой политиков, а не спортом.

Чарнке своим поступком показал свое желание дружить, уважение к нашей стране», – сказала Вяльбе.