Глеб Ретивых: «Ничего особенного в Клэбо нет, просто сейчас он в очень хорошей форме»

Российский лыжник Глеб Ретивых рассказал об общении с итальянцем Федерико Пеллегрино и норвежцем после спринта на этапе Кубка мира в Лахти, где он финишировал вторым.

– Что происходило после финиша?

– Пеллегрино был счастлив, а вот Клэбо расстроился сильно. Видимо, очень рассчитывал победить.

– С вами они общаются?

– Да, все нормально. Пожали друг другу руки, поздравили. О чем говорили? Да ничего особенного: обсудили, как они отдохнули после Олимпиады, про погоду поговорили, очень холодно в Лахти.

– Они не сказали: «Как не несправедливо, что тебя не было в Пхенчхане».

– Нет, такого не сказали.

– Клэбо – феномен?

– Нет, ничего особенного в нем нет. Просто на данный момент он в очень хорошей форме, его можно обыгрывать только с помощью тактики, – сказал Ретивых.