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    Глеб Ретивых: «Ничего особенного в Клэбо нет, просто сейчас он в очень хорошей форме»

    Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии сборная Италии Глеб Ретивых Федерико Пеллегрино Йоханнес Клэбо

    Российский лыжник Глеб Ретивых рассказал об общении с итальянцем Федерико Пеллегрино и норвежцем Йоханнесом Клэбо после спринта на этапе Кубка мира в Лахти, где он финишировал вторым.

    Что происходило после финиша?

    – Пеллегрино был счастлив, а вот Клэбо расстроился сильно. Видимо, очень рассчитывал победить.

    С вами они общаются?

    – Да, все нормально. Пожали друг другу руки, поздравили. О чем говорили? Да ничего особенного: обсудили, как они отдохнули после Олимпиады, про погоду поговорили, очень холодно в Лахти.

    Они не сказали: «Как не несправедливо, что тебя не было в Пхенчхане».

    – Нет, такого не сказали.

    Клэбо – феномен?

    – Нет, ничего особенного в нем нет. Просто на данный момент он в очень хорошей форме, его можно обыгрывать только с помощью тактики, – сказал Ретивых.

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