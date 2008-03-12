Сергей Крянин: «В следующем сезоне Большунову по силам бороться за общий зачет Кубка мира»

Вице-президент Федерации лыжных гонок России ( ) Сергей Крянин подвел итоги выступления мужской команды на этапе Кубка мира в финском Лахти.

«Ретивых вполне мог побеждать в спринте. Сложилось впечатление, что он встал за норвежцем и караулил его. Но тот был готов не так здорово, как обычно. А вот итальянец оказался хитрее, совершил серьезный рывок и создал себе задел.

– Большунов производит впечатление машины. После выходит и снова берет медаль…

– Это заслуга, как спортсмена, так и его наставника Юрия Бородавко. Спринт у Александра не получился, зато в гонке на 15 км он показал свой высокий уровень.

Вообще, глядя на результаты и прогресс Большунова, вполне можно предположить, что на следующий сезон ему по силам побороться за победу в общем зачете Кубка мира», – сказал Крянин.