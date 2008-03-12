Александр Пак о Елене Вяльбе: «Модель совмещения двух ключевых постов в федерации можно считать рабочей»

Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак прокомментировал решение президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе баллотироваться на третий срок.

«Модель совмещения двух ключевых постов в федерации можно считать рабочей, если руководитель представляет тот же вид спорта и обладает достаточным авторитетом. Как главный тренер она не вмешивается в рабочий процесс. Обсуждая с наставниками планы подготовки, она может что-то посоветовать, что-то предложить, но ломать планы в корне — никогда. Это логично, ведь только старший тренер видит спортсмена каждый день, понимает, в какой форме находится его подопечный. В сборной практически нет различий между группами Маркуса Крамера, Юрия Каминского, Олега Перевозчикова, Юрия Бородавко или Данилы Акимова. Нет так называемой высшей лиги и «остальных». Все тренируются в одинаковых условиях, по сути, являясь конкурентами друг другу и оставаясь при этом большой лыжной семьей»,