Вяльбе намерена переизбираться на пост президента Федерации лыжных гонок России

Глава Федерации лыжник гонок России (ФЛГР) сообщила, что будет переизбираться на третий срок.

«Я буду переизбираться на пост президента федерации.

Есть много вещей, которые я задумала, но еще не успела реализовать. Надо продолжить развивать наш спорт в регионах, работать с молодыми лыжниками, растить собственных тренеров.

Я рада тому, какого результата мы добились на Олимпиаде-2018. Надеюсь, успехи наших молодых гонщиков станут примером и вдохновят тысячи детей заняться зимними видами спорта», – сказала Вяльбе.

«Я поддерживаю новое выдвижение Елены Валерьевны на пост президента ФЛГР. Она находится на своем месте, успевает оперативно решать дела федерации и быть главным тренером сборной. Результаты в Пхенчхане – лишнее подтверждение моих слов. Думаю, конкурентов у нее сейчас нет», – отметил олимпийский чемпион .

Вяльбе занимает пост президента с 2010 года.