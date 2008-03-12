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    Вяльбе намерена переизбираться на пост президента Федерации лыжных гонок России

    Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Александр Легков ФЛГР Елена Вяльбе Пхенчхан-2018

    Глава Федерации лыжник гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что будет переизбираться на третий срок.

    «Я буду переизбираться на пост президента федерации.

    Есть много вещей, которые я задумала, но еще не успела реализовать. Надо продолжить развивать наш спорт в регионах, работать с молодыми лыжниками, растить собственных тренеров.

    Я рада тому, какого результата мы добились на Олимпиаде-2018. Надеюсь, успехи наших молодых гонщиков станут примером и вдохновят тысячи детей заняться зимними видами спорта», – сказала Вяльбе.

    «Я поддерживаю новое выдвижение Елены Валерьевны на пост президента ФЛГР. Она находится на своем месте, успевает оперативно решать дела федерации и быть главным тренером сборной. Результаты в Пхенчхане – лишнее подтверждение моих слов. Думаю, конкурентов у нее сейчас нет», – отметил олимпийский чемпион Александр Легков.

    Вяльбе занимает пост президента ФЛГР с 2010 года.

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