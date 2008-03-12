Алексей Полторанин: «Предпочел бы победить неделю назад»

Казахстанский лыжник Алексей Полторанин прокомментировал свою победу в классической индивидуальной гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Лахти.

«Да, я вполне счастлив, но предпочел бы победить неделю назад», – сказал Полторанин, вспоминая неудачу в марафоне на Играх в Пхенчхане-2018, где он претендовал на медали, но в итоге занял лишь 15-е место.

«Здорово снова побеждать. Я выиграл в Планице перед Олимпиадой, и сейчас ощущения намного лучше, чем результат в марафоне в Пхенчхане», – цитирует Полторанина официальный сайт Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

«Люди добрые, спасибо вам за поддержку! Эта победа для вас! #beijing2022 Подумаю о пенсии, как советуют «знатоки» и «великие», – написал Полторанин в своем инстаграме.