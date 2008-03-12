Мартин Йонсруд Сундбю: «Я и близко не стоял к первым трем парням»

Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю прокомментировал свое выступление в классической индивидуальной гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Лахти, где он стал пятым (+39,9).

Победил Алексей Полторанин из Казахстана, вторым стал россиянин Александр Большунов. Тройку замкнул финн Ииво Нисканен.

«В настоящее время нас слегка «унижают» в «классике». Это невесело, но очень мотивирует. Я близко не стоял к первым трем парням.

Мне выпала честь бежать с Полтораниным по ходу гонки. Так что у меня была возможность изучить кое-какие технические моменты. Его классический стиль очень чист и красив, он хорошо держит скорость. Думаю, мы всей командой должны нагнать отставание к следующему сезону», – сказал Сундбю.

«Нам нужно посмотреть видео и поучиться. Я всегда считал, что у меня хорошая классическая техника, но теперь думаю, что нужно добавлять, чтобы удержаться за лучшими», – отметил Эмиль Иверсен, ставший в гонке четвертым (+28,8).