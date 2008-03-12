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    Йоханнес Клэбо: «У меня не было шанса удержаться за Большуновым»

    Теги Кубок мира лыжные гонки сборная Норвегии Йоханнес Клэбо

    Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Хесфлот Клэбо прокомментировал свое выступление в классической индивидуальной гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Лахти, где он стал седьмым (+1.00,3).

    «Было очень тяжело. Пришлось бороться с первых метров. У меня не было шанса удержаться за Большуновым, когда я встал к нему за спину. Пришлось сбавить темп и бежать свою гонку. Крутых ощущений не было, поэтому я доволен седьмым местом», – сказал Клэбо в интервью NRK после финиша.

    «Считаю, что это был неплохой уикэнд, если думать о кубковых очках. Я собрал их больше, чем мои преследователи. Теперь будет очень важный день в среду – спринт в Драммене, и субботу – марафон в Холменколлене.

    Я сделаю все возможное, чтобы бороться за победу в этих гонках. Марафон в Коллене будет крутым и брутальным опытом. Надеюсь, многие придут поболеть за меня, так что я побегу так быстро, как только смогу», – сказал Клэбо.

    Норвежец лидирует в общем зачете Кубка мира (1208 очков), опережая соотечественника Мартина Йонсруда Сундбю (980) и канадца Алекса Харви (953).

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