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    Наталья Непряева: «Очень хотела в этом году подняться на подиум в личной гонке»

    Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Наталья Непряева

    Российская лыжница Наталья Непряева, завоевавшая серебро в классической «разделке» на 10 км на этапе Кубка мира в Лахти, прокомментировала свое выступление. 

    «Для меня это очень много значит, потому что это первый личный подиум. До этого была только бронза в эстафете. Очень хотела в этом году подняться на подиум в личной гонке. Теперь могу с уверенностью сказать: все, что я задумала, у меня в этом сезоне осуществилось.

    — Вы сидели на кресле лидера, и еще не финишировали Бьорген, Венг, Пярмякоски. Верили ли, что останетесь в тройке?

    — Нет. До последнего не могла поверить, что все так хорошо сложится. Во время гонки мне кричали, что я борюсь за второе-третье место, но все равно. Надеялась, вдруг зацеплюсь за третье место? На такой высокий результат не рассчитывала», – рассказала Непряева. 

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