Наталья Непряева: «Очень хотела в этом году подняться на подиум в личной гонке»

Российская лыжница Наталья Непряева, завоевавшая серебро в классической «разделке» на 10 км на этапе Кубка мира в Лахти, прокомментировала свое выступление.

«Для меня это очень много значит, потому что это первый личный подиум. До этого была только бронза в эстафете. Очень хотела в этом году подняться на подиум в личной гонке. Теперь могу с уверенностью сказать: все, что я задумала, у меня в этом сезоне осуществилось.

— Вы сидели на кресле лидера, и еще не финишировали Бьорген, Венг, Пярмякоски. Верили ли, что останетесь в тройке?

— Нет. До последнего не могла поверить, что все так хорошо сложится. Во время гонки мне кричали, что я борюсь за второе-третье место, но все равно. Надеялась, вдруг зацеплюсь за третье место? На такой высокий результат не рассчитывала», – рассказала Непряева.