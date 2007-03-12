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    Призер Олимпиады-2018 выставил на продажу машину, подаренную правительством, через два дня после получения

    Теги сборная России фото сборная России жен Пхенчхан-2018

    Призер Олимпийских игр 2018 года выставил на продажу машину, полученную от правительства России.

    «Призовой автомобиль, получен за медаль на Олимпийских играх 2018 года. На авто олимпийская символика «Команда России 2018»: на порогах олимпийские кольца с подсветкой, проекция из двери на асфальт олимпийской символики.

    Второй комплект резины на дисках. Комплектация близка к максимальной. Номера не получались. На данный момент стоит на закрытой парковке», – говорится в сообщении.

    Кто из российских спортсменов решил продать подаренный автомобиль, пока неизвестно. В объявлении указан продавец «Александр Петров».

    Цена машины – 4 млн рублей. Объявление было размещено 2 марта, то есть через два дня после того, как глава правительства Дмитрий Медведев вручил автомобили спортсменам.

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