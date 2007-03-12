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    Елена Вяльбе: «Ретивых не просто так в команде. Жаль, что он не получил приглашение на Игры-2018 от МОК»

    Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе Глеб Ретивых

    Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала результат россиянина Глеба Ретивых в спринте на этапе Кубка мира в финском Лахти (2-е место).

    «Однозначно ни в коем случае нельзя назвать этот результат неожиданным. Глеб достойно выступал и в начале сезона, отобрался на Олимпийские игры, но, к сожалению, не получил приглашение от МОК.

    На фоне всего было явно видно, что те, кто на Олимпиаде побольше гонок пробежали, они, конечно, более уставшие. Поэтому и Клэбо здесь расстраиваться не стоит так сильно. Пеллегрино, который не так много бежал на Играх, сегодня на высоте, так что все логично.

    В любом случае я счастлива, что Глеб в очередной раз доказывает, что не просто так находится в сборной команде России», – сказала Вяльбе.

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