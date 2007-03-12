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    Йоханнес Клэбо: «Рад, что сегодня не Олимпиада»

    Теги Кубок мира лыжные гонки сборная Норвегии Йоханнес Клэбо

    Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Хесфлот Клэбо прокомментировал свое выступление в коньковом спринте на этапе Кубка мира в Лахти, где он стал третьим.

    «Сегодня я не был особо крут, не стану хвастаться. В прологе все прошло нормально, но я чувствовал себя тяжелее в четвертьфинале и полуфинале. На финал уже не хватило сил.

    – Но ты выиграл спринтерский зачет Кубка мира.

    – Вот этого я, на самом деле, не знал. Но это небольшое утешение и бальзам на раны. Теперь нужно просто взять с собой этот подиум и работать дальше. Потому что я рад, что сегодня не Олимпиада.

    Я чувствовал, что не в лучшей форме, и все началось с того, что мы не получили багаж в аэропорту и потеряли там рюкзак с едой. Все пошло наперекосяк, но я взял 60 кубковых очков, хотя сегодня двое были сильнее меня. В воскресенье снова предстоит борьба.

    – Ты разочарован третьим местом?

    – Да, но мне следует быть довольным им. Я немного удручен, но должен собраться и сказать спасибо за этот подиум. Я не буду хныкать из-за третьего места», – отметил норвежец.

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