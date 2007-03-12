Клэбо досрочно выиграл спринтерский зачет Кубка мира

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо обеспечил себе победу в спринтерском зачете Кубка мира сезона-2017/18.

Трехкратный олимпийский чемпион за два старта до конца розыгрыша Малого хрустального глобуса идет на первом месте, опережая ближайшего преследователя – итальянца Федерико Пеллегрино – на 165 очков.

В программе Кубка мира запланированы еще два спринта – 7 марта в норвежском Драммене пройдут гонки классическим стилем, 16 марта в шведском Фалуне состоятся гонки «коньком».

Максимальное количество очков, которое можно будет набрать по итогам этих гонок – 150 (последний спринт входит в мини-тур). Таким образом, Пеллегрино не сможет догнать Клэбо даже если выиграет обе гонки, а норвежец не попадет в очки.

Лыжные гонки

Кубок мира

Зачет спринтов

После 9 гонок из 11

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 590

2. Федерико Пеллегрино (Италия) – 425

3. Люка Шанава (Франция) – 277

4. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 257

5. Глеб Ретивых (Россия) – 237

6. Ристоматти Хакола (Финляндия) – 233...

8. Александр Большунов (Россия) – 188...

10. Сергей Устюгов (Россия) – 156