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    Клэбо досрочно выиграл спринтерский зачет Кубка мира

    Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии сборная Италии сборная Финляндии сборная Франции Глеб Ретивых Сергей Устюгов Федерико Пеллегрино Йоханнес Клэбо Эмиль Иверсен Александр Большунов Люка Шанава Ристоматти Хакола

    Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо обеспечил себе победу в спринтерском зачете Кубка мира сезона-2017/18.

    Трехкратный олимпийский чемпион за два старта до конца розыгрыша Малого хрустального глобуса идет на первом месте, опережая ближайшего преследователя – итальянца Федерико Пеллегрино – на 165 очков.

    В программе Кубка мира запланированы еще два спринта – 7 марта в норвежском Драммене пройдут гонки классическим стилем, 16 марта в шведском Фалуне состоятся гонки «коньком».

    Максимальное количество очков, которое можно будет набрать по итогам этих гонок – 150 (последний спринт входит в мини-тур). Таким образом, Пеллегрино не сможет догнать Клэбо даже если выиграет обе гонки, а норвежец не попадет в очки.

    Лыжные гонки

    Кубок мира

    Зачет спринтов

    После 9 гонок из 11

    1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 590
    2. Федерико Пеллегрино (Италия) – 425
    3. Люка Шанава (Франция) – 277
    4. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 257
    5. Глеб Ретивых (Россия) – 237
    6. Ристоматти Хакола (Финляндия) – 233...
    8. Александр Большунов (Россия) – 188...
    10. Сергей Устюгов (Россия) – 156

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