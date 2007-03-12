Альтернативные игры (Кубок России). Лыжи. Гущина выиграла масс-старт на 30 км классикой

Сегодня в рамках альтернативных соревнований для недопущенных к Пхенчхану-2018 россиян прошла женская лыжная гонка на 30 км классическим стилем. Победу одержала Мария Гущина.

Открытые Всероссийские соревнования-2018

Лыжные гонки

Кубок России

Финал

Архангельская область, Кононовская

Женщины

30 км, масс-старт, классический стиль

1. Мария Гущина – 1:29.51,0

2. Лариса Рясина – 1.39,1

3. Диана Головань – 2.27,3

4. Анна Медведева – 3.51,5

5. Ольга Царева – 4.32,4

6. Алия Иксанова – 4.41,6

По распоряжению премьер-министра Дмитрия Медведева призовые за соревнования приравнены к олимпийским. За победу спортсмены получат 4 миллиона рублей, за 2-е место – 2,5 миллиона, за 3-е – 1,7 миллиона.

В рамках альтернативных стартов женщины бежали 4 гонки: разделку на 10 км свободным стилем, спринт классическим стилем, скиатлон на 15 км и масс-старт на 30 км классическим стилем.