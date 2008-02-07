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    Минспорта России: «Вызывает подозрение то, как норвежцам ставят диагноз «астма»

    Теги допинг лыжные гонки сборная Норвегии сборная Норвегии жен WADA Пхенчхан-2018 Министерство спорта России

    Источник в Министерстве спорта России поделился мнением насчет использования норвежскими атлетами противоастматических препаратов.

    Сегодня стало известно, что Национальный олимпийский комитет Норвегии отправил на зимние Игры-2018 в Пхенчхане 6000 доз препаратов от астмы и 10 небулайзеров.

    «Здоровому человеку, не страдающему астмой, с точки зрения расширения бронхов, никакого эффекта от этих препаратов не будет, он будет потреблять то же самое количество кислорода. А вот мышечная активность и выносливость у человека увеличивается.

    Средне статистически, на каждых 10 километрах b2-органисты позволяют профессионалам выигрывать дополнительно от 10 до 25 секунд времени.

    Это орудие в руках антидопинговых служб, которое позволяет создать непропорциональность в использовании препаратов. И одним запрещать их использовать, потому что неправильно оформлена процедура получения диагноза или еще по каким-то причинам. А другим, напротив, разрешать.

    Вызывает подозрение, как им формируют эти диагнозы. Хотя, с точки зрения требований WADA, все оформлено правильно, у них у всех терапевтическое заключение оформлено.

    А вот с точки зрения требований, как им выписали препараты, каким образом они стали астматиками – здесь очень много вопросов», – заявил источник в Минспорта.

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