Открытие Олимпиады – 9 февраля. А первые соревнования пройдут уже завтра

8 февраля на зимних Олимпийских играх в корейском Пхенчхане пройдут первые соревнования – по керлингу и прыжкам с трамплина.
Церемония открытия Игр состоится 9 февраля в 14.00 по московскому времени, ее покажет «Матч ТВ».
Олимпиада-2018
Пхенчхан, Корея
8 февраля
Прыжки на лыжах с трамплина
Средний трамплин, квалификация, мужчины
Начало – 15.30, прямая трансляция – «Матч! Арена», с 16.00 – «Матч ТВ».
Керлинг
Дабл-микст, групповой раунд
1-й раунд
Начало – 3.05
США – Россия
Прямая трансляция – «Матч! Игра»
Канада – Норвегия
Прямая трансляция – «Матч ТВ»
Южная Корея – Финляндия
Китай – Швейцария
2-й раунд
Начало – 14.05
Россия – Норвегия
Прямая трансляция – «Матч! Игра»
США – Канада
Прямая трансляция – «Матч ТВ»
Финляндия – Швейцария
Южная Корея – Китай
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.