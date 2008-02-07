Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Открытие Олимпиады – 9 февраля. А первые соревнования пройдут уже завтра

    Теги телевидение прыжки с трамплина Пхенчхан-2018 дабл-микст

    8 февраля на зимних Олимпийских играх в корейском Пхенчхане пройдут первые соревнования – по керлингу и прыжкам с трамплина.

    Церемония открытия Игр состоится 9 февраля в 14.00 по московскому времени, ее покажет «Матч ТВ».

    Олимпиада-2018

    Пхенчхан, Корея

    8 февраля

    Прыжки на лыжах с трамплина

    Средний трамплин, квалификация, мужчины

    Начало – 15.30, прямая трансляция – «Матч! Арена», с 16.00 – «Матч ТВ».

    Керлинг

    Дабл-микст, групповой раунд

    1-й раунд

    Начало – 3.05

    США – Россия

    Прямая трансляция – «Матч! Игра»

    Канада – Норвегия

    Прямая трансляция – «Матч ТВ»

    Южная Корея – Финляндия

    Китай – Швейцария

    2-й раунд

    Начало – 14.05

    Россия – Норвегия

    Прямая трансляция – «Матч! Игра»

    США – Канада

    Прямая трансляция – «Матч ТВ»

    Финляндия – Швейцария

    Южная Корея – Китай

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться