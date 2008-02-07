Открытие Олимпиады – 9 февраля. А первые соревнования пройдут уже завтра

8 февраля на зимних Олимпийских играх в корейском Пхенчхане пройдут первые соревнования – по керлингу и прыжкам с трамплина.

Церемония открытия Игр состоится 9 февраля в 14.00 по московскому времени, ее покажет «Матч ТВ».

Олимпиада-2018

Пхенчхан, Корея

8 февраля

Прыжки на лыжах с трамплина

Средний трамплин, квалификация, мужчины

Начало – 15.30, прямая трансляция – «Матч! Арена», с 16.00 – «Матч ТВ».

Керлинг

Дабл-микст, групповой раунд

1-й раунд

Начало – 3.05

США – Россия

Прямая трансляция – «Матч! Игра»

Канада – Норвегия

Прямая трансляция – «Матч ТВ»

Южная Корея – Финляндия

Китай – Швейцария

2-й раунд

Начало – 14.05

Россия – Норвегия

Прямая трансляция – «Матч! Игра»

США – Канада

Прямая трансляция – «Матч ТВ»

Финляндия – Швейцария

Южная Корея – Китай

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.