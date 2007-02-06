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    Комиссия спортсменов ОКР: «МОК опирается на свидетельства мошенника, а не на решения CAS и данные тестов»

    Теги допинг МОК сборная России ОКР сборная России жен CAS Пхенчхан-2018 Григорий Родченков

    Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) выступила с заявлением по поводу недопуска 13 российских спортсменов и 2 тренеров, оправданных CAS, к Олимпиаде-2018.

    «Удивительно, что комиссия МОК в своих решениях опирается на некие дополнительные, вызывающие подозрение, анонимные сведения и свидетельства одного и того же мошенника (Григория Родченкова – примечание Sports.ru), а не на решения Высшего спортивного арбитражного суда и данные многочисленных допинг-тестов российских спортсменов за несколько последних лет.

    МОК до сих пор не предоставил ни самим спортсменам, ни широкой спортивной общественности никакой информации о конкретных причинах отсутствия в списке приглашенных российских олимпийцев целого ряда наших спортсменов, в том числе лидеров мирового спорта в своих дисциплинах.

    Мы регулярно слышим заявления МОК о том, что необходимо соблюдать законные права чистых от допинга спортсменов и полностью разделяем эту позицию. Однако, по каким-то причинам, это не распространяется на чистых российских спортсменов, права которых ущемляются без конкретных и доказанных обвинений.

    Массовый недопуск чистых российских спортсменов на фоне того, что в Играх будут принимать участие наказанные ранее за использование допинга спортсмены из других стран, нарушает принцип равноправия, ставит под сомнение эффективность правосудия.

    Рушатся мечты спортсменов, стремившихся выступать на Олимпийских играх и завоевавших это право честным путём, наносится непоправимый урон базовым идеалам ценностям олимпизма», – говорится в заявлении комиссии.

    Суд оправдал русских олимпийцев, но их все равно не пустили на Олимпиаду. Что за бред?

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