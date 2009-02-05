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    Павел Колобков: «Нельзя исключать провокационных действий в отношении наших спортсменов на Олимпиаде-2018»

    Теги сборная России сборная России жен Павел Колобков Пхенчхан-2018

    Министр спорта России Павел Колобков выразил уверенность в том, что корейские болельщики во время Олимпиады-2018 в Пхенчхане окажут российским атлетам поддержку.

    «Наши спортсмены, которые уже находятся в Пхенчхане и те, которые, к сожалению, не получили приглашение на Игры, выступают уже много лет на всех главных соревнованиях и имеют большой опыт.

    Да, иногда случаются разные вещи со стороны болельщиков, со стороны журналистов и даже их коллег, но, в целом, отношение к нашим атлетам очень хорошее и позитивное. Уверен, что со стороны болельщиков из Кореи будет такое же отношение, потому что для них важно провести праздник. Конечно, нельзя исключать неких провокационных действий в отношении наших спортсменов, но я уверен, что атмосфера в Пхенчхане будет позитивная.

    У нас нет врагов, у нас есть партнеры, с которыми нужно работать. МОК очень много делает для олимпийского движения, нужно работать с ним, международными федерациями, WADA, и доказывать свою правоту, работать в диалоге со всеми спортивными организациями», – заявил Колобков.

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